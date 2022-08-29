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"Литературу Young Adult мы, взрослые, выпустили из рук. И профукали молодое поколение"

"Литературу Young Adult мы, взрослые, выпустили из рук. И профукали молодое поколение"

Бесконтрольное развитие современной литературы в России, особенно ее новых жанров, таких как, например, Young Adult , не есть благо для молодого поколения россиян.

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