"Литературу Young Adult мы, взрослые, выпустили из рук. И профукали молодое поколение"

Бесконтрольное развитие современной литературы в России, особенно ее новых жанров, таких как, например, Young Adult , не есть благо для молодого поколения россиян.
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