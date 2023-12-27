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Врач Прокопенко: при бессоннице человек может стать гиперактивным и агрессивным

Врач Прокопенко: при бессоннице человек может стать гиперактивным и агрессивным

Бессонница признана самостоятельной формой нарушения сна, а не только симптомом других заболеваний. Это стойкое расстройство сна и бодрствования, которое возникает несмотря на достаточную возможность сна.

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