Трамп готов дорого продать Украину

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ7614 прочтений 2 дня назад Петр Акопов Последствия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США очень активно обсуждаются в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии