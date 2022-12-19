Смехотерапия

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  • Фаина Гончарова
    Ах, дети, дети. Не обижайте своих матерей. Может случиться так, что Вы не успеете извениться....Увидимся в кино
  • Ирина Чещина
    а ведь и правда - в сказках баба Яга обычно помогает ))))Давно это было
  • Maxim Yushkin
    Пушкин "про гея"- развеселил!😃Подборка приколов...

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