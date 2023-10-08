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Тренер Федотов заявил, что ЦСКА был лучше "Спартака" по всем компонентам

Тренер Федотов заявил, что ЦСКА был лучше "Спартака" по всем компонентам

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов в своей речи после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком" похвалил футболистов армейского клуба и заявил, что они заслуживают аплодисментов за проведенную игру.

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