Автотека призвана объединить и предоставить имеющиеся данные об истории автомобилей для снижения рисков покупателей и формирования цивилизованного рынка автомобилей с пробегом.

Достоинства:- Автотека проверяет историю автомобилей;- Автотека объединяет информацию от: официальных дилеров, государственных органов, независимых станций технического обслуживания и т.
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