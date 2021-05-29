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В Новосибирской области полицейский случайно выстрелил в голову мужчине

В Новосибирской области полицейский случайно выстрелил в голову мужчине

В Новосибирской области инспектор ДПС при задержании мужчины, который нарушил правила дорожного движения, случайно выстрелил в голову и тяжело ранил его знакомого.

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