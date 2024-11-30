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Закон, порядок, государство

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Добровольцы формирования «Барс-Белгород» выполняют задачи по усилению блокпостов на дорогах и охране значимых объектов в Белгородской области

Добровольцы формирования «Барс-Белгород» выполняют задачи по усилению блокпостов на дорогах и охране значимых объектов в Белгородской области

«Барс-Белгород» – уникальное формирование, состоящее из добровольцев Белгородской области, которые прошли обучение и получили необходимое снаряжение.

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