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"Враг в ловушке. Как в Бахмуте, как в Авдеевке": Часов Яр поджимают всё сильнее, заявил эксперт

"Враг в ловушке. Как в Бахмуте, как в Авдеевке": Часов Яр поджимают всё сильнее, заявил эксперт

Часов Яр превращается для противника в огромную ловушку. Но всё будет не просто.Военные эксперты и не надеются, что Часов Яр, городок под Бахмутом, превращённый врагом в крепость, сдастся быстро и без боя.

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