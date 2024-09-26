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И смешно, и страшно. Баранец озвучил "ехидную шуточку" про посадки в Минобороны: "О многом говорит"

И смешно, и страшно. Баранец озвучил "ехидную шуточку" про посадки в Минобороны: "О многом говорит"

Виктор Баранец озвучил "ехидную шуточку" про посадки в Минобороны, которая сегодня звучит одновременно и смешно, и страшно: "О многом говорит".

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Зачем напраслину говорить!Вы работали военпредом или сдавали ему продукцию!?Вы слышали что -нибудь о терминах &quot;возврат&quot;, &quot;остановка приёмки&quot;,  за которыми следовали последствия для предприятия и никакие окрики не влияли на военпредов. Увы,Баранец прав!
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7 час.
Галина Дьячина
не удивляюсь..с 90х идёт дикий капитализм..
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3 час.
Sergiy Che
&quot;...Виктор Баранец также обратил внимание, что в советские годы существовал очень строгий механизм военной приёмки...&quot; ©  - Вот п...здит как дышит!! Сам знаю из первых уст (от тех кто сдавал военной приёмке впопыхах сляпанное, главное что бы успеть &quot;выполнить-перевыполнить план&quot; и особенно к какому-нить коммунячьему празднику-дате успеть сдаться-олтрапортовать!))) как там те комиссии военной приёмки обрабатыавли - и пряником (ну чистым баблом тогда постольку-поскольку скорее &quot;дефицитом&quot;-ништяками, например судоверфь сдававшая подлодку подогнала главе комиссии катер переделанный с &quot;адмиральского&quot; - оставленного от крейсера попиленного &quot;на иголки&quot; - который отделали внутри ака яхту миллиардера, &quot;протянули&quot; движок и даж сауну сумели впихнуть! И официально устроили ему покупку этого как &quot;списанное плавсредство по цене 80рэ 52 коп&quot; или там на дачу делали супер-пупер печи для саун и т.п.)) и &quot;кнутом&quot; - когда местные парт. секретари выкручивали руки... 😉
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1 час.

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