И смешно, и страшно. Баранец озвучил "ехидную шуточку" про посадки в Минобороны: "О многом говорит"

Sergiy Che

"...Виктор Баранец также обратил внимание, что в советские годы существовал очень строгий механизм военной приёмки..." © - Вот п...здит как дышит!! Сам знаю из первых уст (от тех кто сдавал военной приёмке впопыхах сляпанное, главное что бы успеть "выполнить-перевыполнить план" и особенно к какому-нить коммунячьему празднику-дате успеть сдаться-олтрапортовать!))) как там те комиссии военной приёмки обрабатыавли - и пряником (ну чистым баблом тогда постольку-поскольку скорее "дефицитом"-ништяками, например судоверфь сдававшая подлодку подогнала главе комиссии катер переделанный с "адмиральского" - оставленного от крейсера попиленного "на иголки" - который отделали внутри ака яхту миллиардера, "протянули" движок и даж сауну сумели впихнуть! И официально устроили ему покупку этого как "списанное плавсредство по цене 80рэ 52 коп" или там на дачу делали супер-пупер печи для саун и т.п.)) и "кнутом" - когда местные парт. секретари выкручивали руки... 😉