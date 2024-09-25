Следователи Забайкальского линейного управления направили в суд дело о растрате имущества продавцом

В Амурской области следователями Сковородинского ЛО МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшей сотрудницы магазина, обвиняемой в растрате вверенных ей товаров на сумму свыше 850 тысяч рублей.