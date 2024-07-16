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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев об уходе Шумакова из «Лады»: «Сергей хотел остаться. По большей части это решение главного тренера, как я понимаю. Никаких переговоров не было»

15 июля клуб объявил, что хоккеист покинул команду. – До этого момента были ли какие-то переговоры с «Ладой» о новом контракте? – Не было никаких переговоров.

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