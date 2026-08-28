Сирены гудят над Киевом, не смолкая: люди в подземке, сильный смог - подробности СВО на 28 августа

Минувшей ночью российские ударные беспилотники атаковали военные объекты в Киеве и его окрестностях.
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