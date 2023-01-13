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Почти половина мужчин считает дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

Почти половина мужчин считает дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

Почти половина мужчин (45%) назвали дискриминацией выход на пенсию на пять лет позднее женщин. При этом среди женщин такого мнения придерживаются около четверти (24%), передает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного порталом SuperJob.

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