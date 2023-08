Стратегия The Great War: Western Front получила обновление с расширенной поддержкой моддинга с помощью редактора картFrontier Developments и разработчики Petroglyph (Command & Conquer: Remastered, Star Wars: Empire at War) приглашают игроков изменить дизайн полей сражений и создать новые истории, часть нового обновления эпической RTS о Первой мировой войне, The Great… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.