Маск заявил, что решение о применении Starlink против России должен принимать Белый дом

Американский предприниматель Илон Маск сообщил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, что решение о применении системы спутниковой связи Starlink для нанесения ударов по российским целям за пределами Украины должно приниматься Белым домом.
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