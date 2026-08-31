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Регионы России

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Маск заявил, что решение о применении Starlink против России должен принимать Белый дом

Маск заявил, что решение о применении Starlink против России должен принимать Белый дом

Американский предприниматель Илон Маск сообщил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, что решение о применении системы спутниковой связи Starlink для нанесения ударов по российским целям за пределами Украины должно приниматься Белым домом.

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