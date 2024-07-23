Глава МИД Финляндии: Венгрии стоит задуматься, подходит ли ей членство в ЕС

Венгрии стоит задуматься, подходит ли ей членство в Европейском союзе с учетом разницы «ценностей». С соответствующим заявлением выступила руководитель министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, которую процитировала газета Helsingin Sanomat.
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