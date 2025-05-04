Ученые открыли в недрах Земли гигантскую экосистему весом 20 млрд тонн

Подземное пространство представляет собой уникальный мир, населенный живыми организмами.В рамках проекта Deep Carbon Observatory, исследователи сделали открытие о том, что скрывается под несколькими километрами земной коры.
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