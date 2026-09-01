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Регионы России

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Запущен первый прямой рейс из Москвы в элитный египетский курорт Эль-Аламейн

Запущен первый прямой рейс из Москвы в элитный египетский курорт Эль-Аламейн

Международный аэропорт Эль-Аламейн принял первый в истории прямой рейс из Москвы с российскими туристами на борту, ознаменовав долгожданный запуск новейшего элитного средиземноморского курорта Египта.

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