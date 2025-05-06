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Литва запретила русским ездить на родину. За каждый визит придётся оправдываться

Литва запретила русским ездить на родину. За каждый визит придётся оправдываться

Гражданам России, живущим в Литве, запретили ездить в русские и белорусские города. Но если такая поездка действительно нужна, придётся за неё оправдываться.

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