Нам надо учиться встречать Бога

Нам надо учиться молиться, но не попрошайничать, а встречать Бога. То есть стать перед Богом вечером, утром или когда угодно и сказать: Господи, я знаю, что Ты вездесущий, Ты везде, Ты и тут, и я — в Твоем присутствии; как это дивно! Можно, я с Тобой немножко посижу, и вместо того, чтобы Тебе речи держать я просто помолчу с Тобой?.