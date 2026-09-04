The Rising Cost Of Electricity In The United States Across the U.S., Americans are paying roughly 30% more for electricity than in 2020.
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