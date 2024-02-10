Едва не рвануло: на известном металлургическом заводе в Петербурге предотвратили теракт

В Петербурге на известном металлургическом предотвратили серьезный теракт. Вчера вечером на территории крупного металлургического завода в пригороде Санкт-Петербурга удалось предотвратить теракт, сообщает издание Shot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии