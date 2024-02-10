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Едва не рвануло: на известном металлургическом заводе в Петербурге предотвратили теракт

Едва не рвануло: на известном металлургическом заводе в Петербурге предотвратили теракт

В Петербурге на известном металлургическом предотвратили серьезный теракт. Вчера вечером на территории крупного металлургического завода в пригороде Санкт-Петербурга удалось предотвратить теракт, сообщает издание Shot.

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