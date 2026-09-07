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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киву о матче с «Реалом»: «Интер» не побеждал на «Бернабеу» 60 лет. Мы сделаем все возможное, но не будем изменять себе. Мы хотим доминировать»

Главный тренер « Интера » Кристиан Киву поделился ожиданиями от встречи с « Реалом » в Лиге чемпионов.

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