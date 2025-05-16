Недоговороспособность режима Зеленского получила очередное подтверждение Переговоры в Стамбуле по урегулированию украинско-российского конфликта между делегациями соответствующих стран в четверг так и не состоялись.
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