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Клуб «Енисей» прокомментировал драку с участием спортсменов

Клуб «Енисей» прокомментировал драку с участием спортсменов

Полиция проводит проверку.фото: t.me/EniseyFC--> Футбольный клуб «Енисей» опубликовал официальное заявление в связи с инцидентом на базе отдыха в Красноярске, где футболисты стали участниками драки с местными жителями.

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