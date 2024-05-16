Клуб «Енисей» прокомментировал драку с участием спортсменов

Полиция проводит проверку.фото: t.me/EniseyFC--> Футбольный клуб «Енисей» опубликовал официальное заявление в связи с инцидентом на базе отдыха в Красноярске, где футболисты стали участниками драки с местными жителями.
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