Жанна Бадоева заявила о болезни оператора на съемках в Уганде

Жанна Бадоева сообщила о заболевании оператора на съемках в Уганде, но съемки продолжились. Известный стример Адалтон Родригес потерял палец на музыкальном фестивале, а блогер Дмитрий Масленников попал в аварию, но избежал серьезных травм.