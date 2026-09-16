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Царьград

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Жанна Бадоева заявила о болезни оператора на съемках в Уганде

Жанна Бадоева заявила о болезни оператора на съемках в Уганде

Жанна Бадоева сообщила о заболевании оператора на съемках в Уганде, но съемки продолжились. Известный стример Адалтон Родригес потерял палец на музыкальном фестивале, а блогер Дмитрий Масленников попал в аварию, но избежал серьезных травм.

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