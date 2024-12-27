Хуситы сообщили о шести погибших и 40 при ударе Израиля по Йемену

Как минимум шесть человек погибли, 40 пострадали в результате ударов Израиля по столице Йемена, городу Сана, которая находится под контролем движения хуситов «Ансар Аллах» Об этом 27 декабря сообщило министерство здравоохранения в правительстве хуситов агентству SABA.