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Хуситы сообщили о шести погибших и 40 при ударе Израиля по Йемену

Хуситы сообщили о шести погибших и 40 при ударе Израиля по Йемену

Как минимум шесть человек погибли, 40 пострадали в результате ударов Израиля по столице Йемена, городу Сана, которая находится под контролем движения хуситов «Ансар Аллах» Об этом 27 декабря сообщило министерство здравоохранения в правительстве хуситов агентству SABA.

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