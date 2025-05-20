ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Брак сокращает женщинам жизнь

Коуч Михаил Саидов Большинство браков распадаются в первые десять лет. И они не распадаются из-за отсутствия желания друг к другу.

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Комментарии
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Ольга Гусева
Ахах. У меня после 10 лет его нет, этого брака. Кайфую. Но... Нельзя утверждать однозначно. Есть пары, хотя их не так и много, в которых царит гармония, уважение и любовь. Но это мечта многих. Печально. Но факт. И живут они долго и счастливо. Не многим так везёт.
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15 час.
Дмитрий Бакланов
А вы брак не рассматривайте как торговую сделку. Это таинство, такое же, как крещение и вера Богу. Нет взаимности - нет веры, нет брака.
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14 час.
Татьяна Отто
в Японии совсем другой уклад жизни, это как сравнивать теплое с зеленым.
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13 час.
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