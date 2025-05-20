Брак сокращает женщинам жизнь

Ольга Гусева

Ахах. У меня после 10 лет его нет, этого брака. Кайфую. Но... Нельзя утверждать однозначно. Есть пары, хотя их не так и много, в которых царит гармония, уважение и любовь. Но это мечта многих. Печально. Но факт. И живут они долго и счастливо. Не многим так везёт.