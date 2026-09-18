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Царьград

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Голод к 2030 году. Почему этот безумный прогноз ООН может сбыться?

Голод к 2030 году. Почему этот безумный прогноз ООН может сбыться?

Голод угрожает 520 млн к 2030 году из-за ближневосточного кризиса, предупреждает ООН. Этот безумный прогноз может сбыться?К 2030 году число людей, страдающих от голода, может достигнуть 520 миллионов из-за конфликта на Ближнем Востоке, считает глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

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