Татарстанским подросткам рассказали, где можно найти подработку на лето

В Татарстане молодые люди, ищущие работу во время летних каникул, могут обратиться в центр занятости населения, воспользоваться порталом «Работа в России» или найти вакансии на различных интернет-ресурсах объявлений.
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