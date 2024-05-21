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Правила церковных праздников 21 и 22 мая: можно ли в эти дни работать, трудиться на огороде, посещать кладбище, убираться дома

Правила церковных праздников 21 и 22 мая: можно ли в эти дни работать, трудиться на огороде, посещать кладбище, убираться дома

Правила церковных праздников 21 и 22 мая: можно ли в эти дни работать, трудиться на огороде, посещать кладбище, убираться дома Марина Онегина21 и 22 мая приходятся на церковные торжества в честь Иоанна Богослова и Николая Чудотворца.

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