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СМИ: Япония рассматривает возможность поставок в ЕС газа из стратегических запасов

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии в настоящее время рассматривает возможность поставок в ЕС части газа из собственных стратегических запасов в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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