Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ЛНР раскрыли, как западная пропаганда помогает ВСУ

В ЛНР раскрыли, как западная пропаганда помогает ВСУ

Уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк в ходе круглого стола, посвящённого теме западной пропаганды, заявила, что приглашённые в республику иностранные журналисты не отразили увиденную ими правду о трагедии в Старобельском колледже.

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