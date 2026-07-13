В ЛНР раскрыли, как западная пропаганда помогает ВСУ

Уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк в ходе круглого стола, посвящённого теме западной пропаганды, заявила, что приглашённые в республику иностранные журналисты не отразили увиденную ими правду о трагедии в Старобельском колледже.