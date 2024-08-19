Пенсии в сентябре повысят трем категориям россиян

С 1 сентября на индексацию пенсионных выплат могут рассчитывать три категории граждан, рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им.
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