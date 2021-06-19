Происшествия

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В Перми правоохранители и дети сразились в товарищеских матчах по футболу, волейболу и другим видам спорта

В Перми на базе  МАОУ «СОШ Петролеум+» при поддержке Департамента образования администрации г. Перми прошли спортивные состязания «ЗАдобрыйСПОРТ» для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

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