В Перми правоохранители и дети сразились в товарищеских матчах по футболу, волейболу и другим видам спорта

В Перми на базе МАОУ «СОШ Петролеум+» при поддержке Департамента образования администрации г. Перми прошли спортивные состязания «ЗАдобрыйСПОРТ» для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
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