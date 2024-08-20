Политолог назвал Британию пособником ВСУ на фоне слов Хили о Курской области

Высказывание главы Минобороны Великобритании Джона Хили по поводу попытки вторжения ВСУ в Курскую область — свидетельство участия Лондона в нападении на территорию России, заявил в беседе с RT политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.