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Политолог назвал Британию пособником ВСУ на фоне слов Хили о Курской области

Политолог назвал Британию пособником ВСУ на фоне слов Хили о Курской области

Высказывание главы Минобороны Великобритании Джона Хили по поводу попытки вторжения ВСУ в Курскую область — свидетельство участия Лондона в нападении на территорию России, заявил в беседе с RT политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

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