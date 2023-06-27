Военное обозрение

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В G7 заявили, что после субботних событий в России мнения по поводу поддержки Украины «до полной победы» разделились

В G7 заявили, что после субботних событий в России мнения по поводу поддержки Украины «до полной победы» разделились

Становится известно о целой череде заседаний и совещаний, которые проводятся в западных странах в связи с российскими событиями 24 июня и оценками, данными этим событиям российским президентом.

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