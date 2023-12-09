Ученые выяснили, какая диета предотвратит развитие диабета

Ученые из Тяньцзиньского университета провели особый эксперимент, длящийся больше 8 лет. Специалисты стремились выяснить связь между противовоспалительной диетой и риском развития сахарного диабета второго типа.
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