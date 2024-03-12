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Во Франции заявили о сбоях в стратегическом планировании ЕС при победе Трампа

Во Франции заявили о сбоях в стратегическом планировании ЕС при победе Трампа

Победа Трампа может нарушить стратегическое планирование Евросоюза, подчиненного интересам США. Об этом 12 марта в беседе с «РИА Новости» заявил лидер партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо.

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