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В Челябинской области расширят список сфер, представляемых к награде

В Челябинской области расширят список сфер, представляемых к награде

Изменение закона инициировал губернатор Алексей Текслер. Потребность корректировки закона о наградах в Челябинской области назрел давно, он действует без изменений с 2003 года.

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