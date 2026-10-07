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Царьград

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В России подскочили продажи масок "чумного доктора" после новостей из Сибири

В России подскочили продажи масок "чумного доктора" после новостей из Сибири

За неделю покупки на аксессуар с "клювом" выросли более чем на 500%.Продажи масок "чумного доктора" в России за неделю увеличились более чем на 500%, сообщает телеграм-канал SHOT.

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