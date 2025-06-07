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Военное обозрение

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Хронология аварии на ЧАЭС. Как всё пошло не так и зачем А. Дятлову была нужна мощность 200 МВт

Хронология аварии на ЧАЭС. Как всё пошло не так и зачем А. Дятлову была нужна мощность 200 МВт

Исследование аварии на ЧАЭС крайне сложный процесс, затрудненный отсутствием ряда важных документов в открытом доступе.

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