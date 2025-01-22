Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Предсказавший распад СССР Мессинг прочил России "особый" 2025 год. Что он говорил?

Предсказавший распад СССР Мессинг прочил России "особый" 2025 год. Что он говорил?

Известный советский артист Вольф Мессинг, который до смерти прославился номерами с "чтением мыслей", а после - предельно точными предсказаниями, прочил России "особый" 2025 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АП
Александр Плешков
будем поглядеть год только начался
Ответить
16 час.
В С
Так же как и слово коррупционер. Проще и понятней- ВОР.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх