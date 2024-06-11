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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастополь появился на вышитой карте Крыма

Севастополь появился на вышитой карте Крыма

Ко Дню России в Симферополе состоялась презентация проекта «Вышитая карта Крыма». Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина отметила, что «Вышитая карта Крыма» – это уникальный проект, наглядно отображающий неповторимое творчество, многообразие культурных традиций и этнокультурного наследия крымчан.

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