Севастополь появился на вышитой карте Крыма

Ко Дню России в Симферополе состоялась презентация проекта «Вышитая карта Крыма». Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина отметила, что «Вышитая карта Крыма» – это уникальный проект, наглядно отображающий неповторимое творчество, многообразие культурных традиций и этнокультурного наследия крымчан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Севастопольские герои СВО: старший лейтенант представлен к награждению медалью
- «Случилось что-то страшное». Как можно раздуть из мухи слона, знают протестная группа севастопольских депутатов и некоторые местные СМИ
- Владимир Путин: «День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества»
Свежие комментарии