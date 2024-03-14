СЕГОДНЯ в 17:00 (РДК "Победа", 2 этаж, "Малый зал") п р и г л а ш а е м всех на интерактивную встречу "Как на Масленой неделе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
СЕГОДНЯ в 17:00 (РДК "Победа", 2 этаж, "Малый зал") п р и г л а ш а е м всех на интерактивную встречу "Как на Масленой неделе.