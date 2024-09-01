Названы топ-5 грибных мест недалеко от Москвы

Сезон сбора грибов в России начался еще в июле и продлится до октября. Сервис путешествий МТС Travel 1 сентября составил для «Известий» список направлений, где москвичи могут собрать больше всего даров леса — и поконкурировать за добычу с другими «грибными охотниками».