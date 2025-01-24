Кортеж Путина срочно выехал в Кремль посреди ночи: что случилось AlexCoderКортеж Путина срочно выехал в Кремль посреди ночи: что случилось AlexCoder Ранее Трамп сделал новое заявление о переговорах Минувшей ночью очевидцы заметили, как кортеж президента Владимира Путина экстренно выехал в Кремль.