ASML’s Extreme Ultraviolet Lithography and the Limits of Reverse Engineering in China

In June, the U.S. Department of Commerce informed the Dutch company ASML that it suspects one of its extreme ultraviolet lithography machines has reached China, an accusation that ASML denied, and for which no supporting evidence has yet been made public.
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