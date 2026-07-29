warontherocks
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

warontherocks

3 подписчика

ASML’s Extreme Ultraviolet Lithography and the Limits of Reverse Engineering in China

ASML’s Extreme Ultraviolet Lithography and the Limits of Reverse Engineering in China

In June, the U.S. Department of Commerce informed the Dutch company ASML that it suspects one of its extreme ultraviolet lithography machines has reached China, an accusation that ASML denied, and for which no supporting evidence has yet been made public.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии