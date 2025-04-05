Завершили расследование в отношении пиарщиков наркоторговцев в Петербурге

Их задержали из-за необычной афиши Предварительное расследование уголовного дела по части 2 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) завершили в Петербурге.
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